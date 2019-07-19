Тепловые пункты в Севастополе будут контролировать дистанционно

Работу тепловых пунктов в Севастополе теперь будут контролировать дистанционно. В Севтеплоэнерго запустили пилотный проект по диспетчеризации. В семи теппунктах уже установлены специальные комплексы.

Они в режиме реального времени отслеживают температуру воздуха внутри и снаружи помещений, состояние тепловой сети, возможные неисправности.

Подобные программы уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани. До конца октября такими системами планируется оснастить все 60 городских котельных. Модернизация каждой из них стоит порядка 350 тысяч рублей.

«У нас это первый шаг на пути к автоматизаци, которая будет за собой влечь установку управляемых задвижек, регулировку давления и теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, видеонаблюдение, полностью управление всеми процессами и устройствами, которые находятся на центральных тепловых пунктах, которые облегчат работу всего предприятия и сделает все объекты теплосети управляемыми на 100%», – сказал Анатолий Мишин, заместитель финансового директора по информационным технологиям ГУП “Севтеплоэнерго”.

За тем, что происходит в тепловых пунктах, в режиме онлайн следят в диспетчерской “Севтеплоэнерго”. И быстро реагируют на внештатные ситуации. Руководство компании предполагает, что для полной реализации проекта потребуется расширить штат сотрудников.

Источник: Вести.Севастополь