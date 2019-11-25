Тепло в Севастополь придет вместе с дождями

Столбик термометра на этой неделе постепенно начнет расти. В пятницу днем ожидается уже +14, но из-за ветра будет казаться, что на улице гораздо холоднее.

При этом синоптики обещают дожди, которых так ждут аграрии и пожарные – из-за сухой погоды в лесах объявлена повышенная пожароопасность.

По данным Гисметео, самым дождливым днем этой недели может стать суббота: в Севастополе выпадет 14,5 мм осадков. Небольшой дождь пройдет и завтра. Также усилится ветер. В пятницу его порывы могут достигнуть 21 м/с.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь