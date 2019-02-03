«Теплые окна»: в Крыму побита многолетняя климатическая норма

3 февраля 2019     105
«Теплые окна»: в Крыму побита многолетняя климатическая норма

В среду, 30 января, температура воздуха в Крыму превысила многолетнюю климатическую норму на 8-9 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре.

“В Симферополе температура воздуха превысила многолетнюю норму на 9 градусов, в целом по Крыму – на 8 градусов. Такие “теплые окна” происходят очень часто. Например, в 2016 году была зарегистрирована еще более высокая температура – 18 градусов. Также в предыдущие два года температура в этот период была 15-16 градусов”, — пояснила дежурный синоптик, отметив, что максимальная температура в этот день была зарегистрирована в 1930 году на отметке +19,4 градуса.

В ближайшие дни средняя температура на полуострове составит +13..+14 градусов.

Первая неделя февраля в Крыму будет теплее обычного, однако затем похолодание накроет полуостров. Так, в середине следующей недели, 7-8 февраля, дневная температура воздуха в Республике понизится до 0…+5 градусов, а ночью возможны 5-градусные морозы.

crimea.ria.ru


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