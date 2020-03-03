Терракотовой голове, найденной у Крымского моста, 2500 лет

Установлены возраст и первоначальный облик античной терракоты, обнаруженной во время подводных археологических раскопок при строительстве Крымского моста в 2017 году.

Дата создания статуи была определена радиоуглеродным исследованием образца смоляного покрытия. Его провели в Центре изотопных исследований Университета Джорджии в США. Дата создания статуи – V век до нашей эры.

Учёные из Института археологии РАН и Курчатовского института реконструировали первоначальную окраску терракоты и определили точный состав использованных материалов.

Найденное районе мыса Ак-Бурун терракотовое изображение мужской головы было создано из пористой глины методом оттиска с матрицы. При ее изготовлении использовались гипс, железо, смола и свинец. Ученые высказали предположение, что статуя крепилась нижней частью к утраченной опоре или основанию с помощью свинцовой стяжки.

Возможно, скульптура предназначалась для установки на корабле, а смола, покрывающая терракоту, могла быть использована для защиты от разрушающего действия морской воды.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь