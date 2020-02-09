Территории вузов могут начать благоустраивать по нацпроекту «Комфортная городская среда»

С таким предложением выступил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. «Старт реформы системы высшего образования и её переосмысления в соответствии с требованиями времени». Такие комментарии появились по итогам расширенного заседания президиума Госсовета и Совета при Президенте по науке и образованию. Встреча была посвящена в том числе повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы, а также реализации стратегии научно-технологического развития России. В заседании принял участие и временно исполняющий обязанности губернатора нашего города.

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В Москве и Петербурге находятся больше четверти российских университетов. И такая сверхконцентрация мешает развиваться другим территориям России. С этого тезиса президент начинает разговор об укреплении позиций региональных вузов. На совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию обсуждают возможные решения. Их накануне вместе выработали главы субъектов, ректоры ведущих вузов и руководители профильных министерств.

«Наша группа предлагает рассмотреть возможность налогового вычета, если компания проинвестировала в СПО или в университет средства, то на соответствующую сумму получить налоговое послабление, учитывать эти затраты на себестоимость продукции», – предлагает врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Такое решение сделало бы выгодным для бизнеса создание при университетах центров, где передовые научные разработки можно тестировать и внедрять в жизнь. Президент проявляет интерес к предложению.

Заинтересовать студентов учёбой в региональных вузах, по мнению Михаила Развожаева, можно, убрав существующие барьеры. К примеру, перевестись на год в другой университет, и лучше изучить предметы его специализации, студенту сейчас мешает отсутствие механизма финансового расчёта между вузами.

К обучению в Севастопольском университете большой интерес заграницей. Сейчас в вузе студенты из 29 стран. Но власти Севастополя считают важным развивать студенческую мобильность внутри России. По принципу: лучшие знания, доступные в любой точке страны.

В СевГУ считают, что запуск механизма межвузовских расчётов сделает университет одним из самых популярных в России среди студентов технических специальностей.

«Обучение по электронике в Севастополе по мехатронике – в Москве, по физике – в Санкт-Петербурге. И вот если такая образовательная траектория будет выстроена, при условии взаимозачётов, то тогда образование наше будет одним из лучших в мире», – считает проректор Севастопольского государственного университета по развитию, научной и инновационной деятельности Максим Евстигнеев.

На заседании принято решение, что регионы смогут участвовать в финансировании вузов. Но как создавать комфортные условия для обучения в регионах с дефицитным бюджетом? Сложившиеся проблемы Михаил Развожаев объясняет на примере Севастополя.

«Огромное количество передано собственности, зданий, которые сегодня являются объектами культурного наследия, которые, конечно же, много лет не ремонтировались. И прежде всего, для меня как для губернатора важно, каким образом федеральный университет, но который находится в регионе, будет приведён в порядок», – отмечает врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Глава Севастополя предлагает инновацию – разрешить регионам благоустраивать территории вузов на средства национального проекта «Комфортная городская среда».

«Если после решения Госсовета это станет возможным, то это позволит, конечно, преобразить парки, кампусы вузов. Они станут доступны жителям города. Позволит сделать университет действительно таким центром культуры, проведения досуга для многих горожан. На мой взгляд, это потрясающая инициатива», – рассчитывает проректор Севастопольского государственного университета Иван Кусов.

Не потребует затрат, но даст мощный эффект большее вовлечение в университетскую работу специалистов-практиков. Их, даже не имеющих научных званий, Михаил Развожаев предлагает приглашать и преподавать и даже возглавлять кафедры. Учёные города идею одобряют. Ведь знания – это главный капитал.

Олег Смирнов, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь