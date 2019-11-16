Территорию лесного пожара под Симферополем обследуют с вертолётов

Накануне, 15 ноября, спасатели отчитались о локализации природного пожара на территории 52 гектара.
Для мониторинга ситуации в Перевальненском лесоохотничьем хозяйстве утром 16 ноября были направлены вертолёты Ми-8, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.
Сейчас в пожаротушении задействованы 489 человек и 78 единиц техники, в том числе самолет-амфибия Бе-200 и вертолёты. Населённым пунктам огонь не угрожает.
В Симферопольском районе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым
Источник: Вести.Севастополь