Территорию лесного пожара под Симферополем обследуют с вертолётов

16 ноября 2019     23
Территорию лесного пожара под Симферополем обследуют с вертолётов

Накануне, 15 ноября, спасатели отчитались о локализации природного пожара на территории 52 гектара.

Для мониторинга ситуации в Перевальненском лесоохотничьем хозяйстве утром 16 ноября были направлены вертолёты Ми-8, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Сейчас в пожаротушении задействованы 489 человек и 78 единиц техники, в том числе самолет-амфибия Бе-200 и вертолёты. Населённым пунктам огонь не угрожает.

В Симферопольском районе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь

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Территорию лесного пожара под Симферополем обследуют с вертолётов
Территорию лесного пожара под Симферополем обследуют с вертолётов

Накануне, 15 ноября, спасатели отчитались о локализации природного пожара на территории 52 гектара. Для мониторинга ситуации в Перевальненском лесоохотничьем хозяйстве …



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