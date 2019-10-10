Территория Крыма будет на 100% покрыта цифровым телевидением

Жители 183 населённых пунктов цифровой сигнал смогут получать через спутник.

В Республике 96,9% населения охвачено цифровым телевидением. Оставшиеся 3,1% – это жители 183 населённых пунктов, которые труднодоступны либо имеют малую плотность населения. В этих местах покрытие обеспечит спутниковое вещание, рассказал директор филиала ФГУП РТРС «РТПЦ Республики Крым» Геннадий Гордеев.

Для приёма цифрового телевидения жителям необходимо приобрести комплект из спутниковой тарелки и приставки. Базовый пакет из 20 федеральных каналов будет также бесплатным.

Существующие точки эфирного вещания будут модернизированы в ближайшие два года, а их сигнал станет доходить до большинства населённых пунктов полуострова.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь