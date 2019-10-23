Технические поезда тестируют железнодорожную часть Крымского моста

На железнодорожной части Крымского моста приступили к проверке качества работ, материалов и конструкций. В настоящее время проводятся динамические и статические испытания опор и пролетных строений, где сейчас идет монтаж поездной автоматики.

Это многоэтапный процесс, предваряющий приемочные испытания моста: они пройдут в конце года перед запуском движения поездов. На испытуемых железнодорожных участках работают технические составы. Каждый включает локомотив и 23 вагона со щебнем суммарным весом почти две с половиной тысячи тонн. Они перемещаются по разным схемам-сценариям, а приборы и датчики фиксируют состояние опор и пролетных строений.

«Длина поезда выбрана исходя из расчета, чтобы можно было загрузить целиком арочное пролетное строение, – объяснила Светлана Боханова, директор НИИ диагностики. – В течение испытаний поезд у нас как останавливается, так и двигается. Первые проезды у нас осуществляются со скоростью 5-10 км/ч, последующие проезды мы производим с увеличением скорости на десять км. Расчетная скорость максимальная у нас должна быть достигнута 80 км/ч».

С помощью подводного робота специалисты контролируют состояние опор. Для Крымского моста была разработана комплексная программа мониторинга инженерных систем и конструкций. На стадии строительства точность позиционирования габаритных конструкций на всех этапах морской операции – первой такого рода в отечественном мостостроении – контролировали более ста датчиков.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь