Технологии помогают севастопольским детям не отстать от учебного процесса

На входе в детский сад о режиме повышенной готовности напоминают люди в масках. Когда родителей дошкольников попросили приводить и забирать детей, надевая марлевые повязки, взрослые отнеслись к такой мере предосторожности с пониманием.

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Некоторые не могут найти маски в аптеках и сами шьют их.

«Берём бинт, складываем не меньше восьми слоёв, делаем прокладку из ваты, намётываем ниткой, маска готова!», – делится мать воспитанника детского сада №131 Евгения Реу.

Чтобы обезопасить детей от вирусов, на входе в дошкольное учреждение малышам и сотрудникам детского сада измеряют температуру, и только потом можно идти в группы.

Ещё одно изменение коснулось интерьеров групп – в них убрали ковры и декоративные подушки. Влажную уборку с дезинфицирующими средствами делают теперь чаще обычного, а посуду обрабатывают в посудомоечных машинах с антибактериальными веществами. Заведующая детсадом рассказывает, что учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире, около 10% родителей приняли решение временно оставлять детей дома, остальные приводят, как и раньше.

«Родители, которые понимают ответственность за жизнь и здоровье детей, они оставили дома, но есть ситуации, когда работающие родители, и есть одинокие мамы, они имеют полное право приводить детей в детский сад. Никаких вводных о закрытии дошкольных образовательных учреждений не было», – рассказывает заведующая детским садом № 131 Ирина Близнюк.

А вот школьников, если ничего не изменится, по окончании каникул ждёт дистанционное обучение до 12 апреля. Второклассница Яна Гукасян старательно делает задания на отечественной онлайн-платформе «Учи.ру». Простой интерфейс и яркие картинки помогают легко усваивать материал.

«Математика, русский, окружающий мир, английский, и есть задания от учителя – вот как раз три новых, их учитель сам выбирает и посылает, чтобы их делать», – Яна Гукасян.

Единственный минус такого способа дистанционной работы – скорости интернета не всегда хватает, чтобы переходить по ссылкам быстро. С аналогичной проблемой Яна столкнулась, когда на курсах английского языка ей временно предложили заменить реальные уроки виртуальными, через Skype. Впрочем, девочка надеется, что скоро учёные одержат победу над коронавирусом, и всё вернётся на круги своя.

Возвращения к привычному ритму жизни с нетерпением ждёт и воспитанница Севастопольской академии хореографии. Летом ей повезло пройти конкурсный отбор и теперь Лера мечтает получить профессию «артист балета». Но пока занятия решено приостановить. Альтернативный вариант – урок дома с видеоинструкцией от учителя.

«Если ты мог что-то, а потом выходишь и не можешь что-то, надо чтобы такого не было… Надо качать пресс, сидеть в шпагате, тянуться и на левую ногу, и на правую», – делится воспитанница Академии хореографии Севастополя Валерия Володарская.

Пока Валерия укрепляет тело, её мама запасается книгами. Во время школьных каникул Володарские намерены побольше читать и гулять по берегу моря.

Анна Шустер, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь