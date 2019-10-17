Тимуровцы в погонах: сотрудники Росгвардии взяли шефство над пожилыми людьми

Росгвардия проводит в Севастополе новую акцию. В свободное от службы время сотрудники ведомства навещают пожилых людей.

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Глядя на старую черно-белую фотографию Анна Семеновна всегда замирает. На снимке – семья автора известного романса “Утро туманное”. Это в книгах и на сайтах пишут: композитор доподлинно неизвестен. Она знает: музыку на слова Ивана Тургенева написал Эраст Абаза – дальний родственник мужа.

«Утро туманное» потому так и называлось, что утро, когда они отдыхали, туманное было действительно, и вот пришла такая мысль – написать романс. Теперь все его любят и знают, нравится всем», – рассказывает Анна Абаза.

Родных видит только на страницах альбомов. После смерти мужа в Севастополе Анна Абаза осталась одна. Двое детей, восемь внуков и двадцать правнуков живут далеко. Навещают и помогают по хозяйству сотрудники Росгвардии. Тимуровцы в погонах – так прозвали их пожилые люди. Бороться с хулиганами и преступниками – их работа. А после, как и придуманные Гайдаром персонажи, помогают одиноким людям. Вместе с подрастающим поколением – воспитанниками юнармейского отряда “Беркут” вскопают огород, нарубят дрова, уберут участок.

«Во-первых, мне это нравится, а во-вторых, им тяжелее это делать чем нам, а нам легче», – говорит воспитанник юнармейского спортивного клуба “Беркут” Сергей Захаров.

Оказывают адресную помощь, проводят благотворительные концерты и встречи сотрудники Росгвардии во всех регионах России. За добрые дела не получают ни денег, ни новых званий. Их главная награда – простое спасибо.

«Благодарят они, конечно, говорят: спасибо большое за вашу помощь, за старания, за то, что вы помните, не забываете нас, – рассказывает Владимир Тимошенко – сотрудник Управления Росгвардии по г. Севастополю. – Мы, конечно, говорим: всегда звоните, мы всегда поможем, все, что вам надо, мы сделаем!»

А еще в благодарность – семейное тепло, горячий чай и интересные истории. Анна Семеновна рассказывает о сражениях Русско-японской войны, об авторе любимого романса царской семьи Романовых и том туманном утре, когда он был написан. И то и дело вспоминает, как его исполняют внуки, сегодня – успешные музыканты.

«Андрей – кларнет, Фёдор – фортепиано, Даша – фортепиано, Ксения – скрипка», – перечисляет Анна Семеновна, кто из ее внуков на каких инструментах играет.

И через время, и через расстояние, когда звучит этот романс, они вместе.

Алена Давыдова, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь