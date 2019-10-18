Тина Канделаки рассказала школьникам Севастополя о профессии журналиста

18 октября 2019     21
Тина Канделаки рассказала школьникам Севастополя о профессии журналиста

“Как создается хайп”? Ответ на этот вопрос в режиме онлайн ученикам средней школы №22 дали на открытом уроке. Он прошел в рамках всероссийского проекта, направленного на профориентацию детей, “ПроеКТОриЯ”. Акция проводится при поддержке министерства просвещения России.

Участвуют в этих уроках ученики с 8-го по 11-й класс. Их знакомят с перспективными специальностями, а также с достижениями отечественной науки и экономики. На этот раз модератором стал известный телерадиоведущий Антон Комолов, а спикерами – телеведущие Тина Канделаки и Сергей Малозёмов. Они рассказали школьникам, каким должен быть современный журналист, как управлять телеканалом и какими станут СМИ в будущем. 

«Я просмотрела перед этим те фильмы, те открытые уроки, которые предлагает этот проект. Они действительно интересны. Не буду перечислять все фильмы, но они несут очень полезную информацию», – считает Марина Смирнова, учитель информатики средней школы №22.

Добавим, что в интернете такие открытые уроки набрали уже более 90 миллионов просмотров, а на самом портале «ПроеКТОриЯ» зарегистрировано более 30 тысяч аккаунтов российских школ.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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“Как создается хайп”? Ответ на этот вопрос в режиме онлайн ученикам средней школы №22 дали на открытом уроке. Он прошел …



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