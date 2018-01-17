Тоннель или мост: как соединить два берега Севастополя

В конце сентября этого года Дмитрий Овсянников анонсировал начало изыскательских работ по строительству тоннеля через Севастопольскую бухту. Город-герой помнит много различных планов по соединению его берегов. Не единожды предлагали строить мост. В советские времена также работали над планами тоннеля, однако так и не сумели воплотить. Сегодня идею подземной артерии поддержали президент России Владимир Путин и вице-премьер Дмитрий Козак. Последний даже назвал ориентировочную сумму проекта – 5 млрд рублей. Корреспондент РИА Новости Крым выяснил историю вопроса и узнал мнение экспертов по поводу будущего инфраструктурного прорыва.

Потребность прямого транспортного сообщения между Северной и Южной частями Севастополя была всегда. Сегодня путь от берега до берега занимает 15 минут на катере или пароме. Во время шторма жители северной части города около часа объезжают бухту через Инкерман, чтобы добраться на работу в центр. В час пик или по скользкой дороге путь может занять и два часа. Поэтому проекты мостов и тоннеля через Севастопольскую бухту указывались во всех генеральных планах города послевоенного периода.

“Мосты были нарисованы в двух вариантах. Первый проходил в районе Маячной бухты мимо ТЭЦ. Там оба берега очень высокие, поэтому мост вполне возможен. Второй, который был абсолютно во всех генеральных планах, проходил в районе равелинов (на выходе из Севастопольской бухты — от Константиновской батареи до территории в районе Карантинной бухты)”, — рассказала РИА Новости Крым архитектор Вероника Назаренко, которая принимала участие в разработках генерального плана 1983 года, а позже и 2005 года.

Тоннель под Севастопольской бухтой появился в генеральном плане 1983 года и проходил в районе равелинов, как и мост. “Военные всегда выступали категорически против строительства мостов в Севастопольской бухте, особенно на выходе. В случае боевых действий противник мог взорвать мост и заблокировать военные корабли ЧФ в бухте”, — рассказал РИА Новости Крым председатель правления Союза архитекторов Севастополя Сергей Комаров.

По словам опрошенных РИА Новости Крым архитекторов, именно из-за позиции армии Севастополь так ни разу и не дошел до реальных разработок проектов сообщения между Северной и Южной стороной города.

Выполнима ли миссия

Севастопольские архитекторы скептически отнеслись к планам по строительству моста или тоннеля через Севастопольскую бухту. Они считают, что для реализации подобных проектов требуются очень сложные изыскания, много средств и переработка всей транспортной системы города.

Во-первых, необходимо решить вопрос прохождения. “Надо четко найти место, где строить мост или тоннель. Он должен не мешать военным, гармонично связаться с существующей транспортной сетью, либо под него следует проектировать новую сеть. Если говорить о тоннеле, нужно понимать, что чем глубже он будет проходить, тем он будет длиннее, поскольку необходимы определенные углы съезда для автотранспорта. Можно, конечно, думать о проекте в духе метро, когда человек спускается в подземку, переезжает под бухтой на транспорте, и затем поднимается на поверхность”, — отметил Комаров.

По мнению Пушкарева и Комарова, лучшее место для моста или тоннеля в Севастополе – район бухты Голландия с переходом в район 13-го завода ЧФ. В этом месте мост не будет мешать военным – большинство кораблей ЧФ стоят впереди, к тому же здесь небольшая ширина бухты. “Если делать переход в районе молов, то потоками с Северной стороны будет задавлен исторический центр”, — подчеркивает член Союза архитекторов России Сергей Пушкарев.

Еще один вызов для строительства перехода – дно Севастопольской бухты. “Там очень большая иловая часть – метров 15. И там может находиться все что угодно – мины, торпеды, бомбы”, — говорит Пушкарев.

По словам архитекторов, проектантам придется проделать титаническую работу: детально изучить геологию, рельеф, подземные воды, учесть транспортную нагрузку и возможности дорожной сети города.

Но главный вопрос этого проекта – цена.

“Проект моста или тоннеля целесообразен, когда по обе стороны города проживает не менее 2 млн человек. Показательный пример Стамбула – пока азиатская часть города не достигла численности 2 млн человек проект перехода “лежал” (население Севастополя по официальным данным менее 450 тыс человек – ред.)”, — отмечает Назаренко.

По ее мнению, затраты на проект перехода через Севастопольскую бухту может оказаться в разы выше, чем озвученная ранее сумма.

Серьезный настрой

При этом архитекторы уверены, что если деньги на этот проект будут выделены, то мост или тоннель через Севастопольскую бухту при всех сложностях построить можно.

“В мире такие проекты существуют. Если говорить о тоннелях – то это, например, Ла-Манш. Да и в России подобное реализовано. В Санкт-Петербурге и Москве метро проходит под реками. Ширина Невы сопоставима с шириной Севастопольской бухты. Так что если этот проект и будут реализовать, то, скорее всего, это будут питерцы”, — отметил Пушкарев.

Правительство Севастополя относится к идее строительства перехода через Севастопольскую бухту вполне оптимистично. В городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры РИА Новости Крым рассказали, что на финансирование разработки технико-экономического обоснования этого проекта выделено 30 млн рублей.

“В рамках ТЭО будет определена оптимальная трассировка перехода, его тип (мост или тоннель), произведена оценка целесообразности выполнения работ, прогноз интенсивности движения на 15 и 20 лет, технической возможности и экономической целесообразности строительства объекта, с оценкой сроков и затрат”, — отметили в департаменте.

В настоящее время документы для организации конкурса на разработку ТЭО проекта находятся в стадии подготовки. Изыскательские работы должны завершиться до 1 сентября 2018 года. После этого будет проведен ценовой аудит проекта в ФАУ “Главгосэкспертиза России”. Затем можно будет говорить о примерных сроках реализации проекта и его стоимости.



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