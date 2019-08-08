Торговля с земли на площади 50-летия СССР временно приостановлена

Сегодня на площади 50-летия СССР прошел рейд главного управления потребительского рынка и лицензирования. Сотрудники ведомства устраивают такие проверки ежедневно. Правда на площади у ЦУМа поймать нарушителей и пресечь торговлю не удалось. Заметив проверяющих, продавцы собрали свой товар и скрылись с места.

«Здесь было порядка двух десятков так называемых точек, их точками-то торговли сложно назвать, которые прямо с картона реализовали продукцию. Причем, оказывают нешуточное сопротивление, включая физическое. Поэтому, здесь приходится работать с усиленными нарядами полиции», – сказал Вадим Кирпичников, руководителяь главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя.

По словам Вадима Кирпичникова, уже через несколько часов после таких рейдов стихийная торговля с земли обычно возобновляется. Поскольку проходимость в таких местах большая, и спрос на продукцию есть. Хотя, город предлагает предпринимателям альтернативу. На рынках Севастополя более 500 свободных рабочих мест.

Источник: Вести.Севастополь