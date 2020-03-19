Торговые сети Севастополя подписали соглашение о стабилизации цен на продукты

Ритейлеры берут на себя обязательства устанавливать минимальную торговую наценку на продукты из списка социально значимых.
Меморандум о стабилизации цен подписали торговые сети: «Дикий мёд», «Лидер», «Новус», «ПУД», «Сильпо», «Фуршет».
В перечень продуктов первой необходимости вошли: говядина, свинина, курятина, масло сливочное и подсолнечное, молоко, творог, сметана, яйцо куриное, сахар, мука, пшеничный и ржаной хлеб, шлифованный рис, гречка, макароны, картофель, капуста, лук, морковь, свекла и яблоки.
На сегодня объёмы поставок увеличены на 25%. Роста цен Главным управлением потребительского рынка Севастополя не зафиксировано, сообщает правительство города.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь