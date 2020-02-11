Торговый центр в Севастополе закрыли судебные приставы

Работа ТЦ «ADIZ» по адресу: улица Хрусталёва, 177а приостановлена.
Решение о приостановке эксплуатации здания принято судом Ленинского района Севастополя из-за нарушения законодательства о пожарной безопасности и возможного возникновения угрозы жизни и здоровью людей.
Торговый центр опечатан, руководитель предприятия предупреждён об ответственности за незаконное возобновление работы до устранения нарушений, сообщает пресс – служба УФССП России по Севастополю.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь