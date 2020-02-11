Торговый центр в Севастополе закрыли судебные приставы

Торговый центр опечатан, руководитель предприятия предупреждён об ответственности за незаконное возобновление работы до устранения нарушений, сообщает пресс – служба УФССП России по Севастополю.

Решение о приостановке эксплуатации здания принято судом Ленинского района Севастополя из-за нарушения законодательства о пожарной безопасности и возможного возникновения угрозы жизни и здоровью людей.

Торговый центр в Севастополе закрыли судебные приставы Работа ТЦ «ADIZ» по адресу: улица Хрусталёва, 177а приостановлена. Решение о приостановке эксплуатации здания принято судом Ленинского района Севастополя из-за …



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Вести Севастополь 11.02.2020. Выпуск 17:00 Главные темы выпуска: – Поваленные деревья, затонувшая яхта и замерзший водопад. Последствия непогоды устраняют в Севастополе и Крыму. – Завершен …

