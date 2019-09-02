Торжественная линейка учеников школы №34 впервые проходит в Херсонесе

Сегодня утром в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» впервые прошла линейка для 750 учеников севастопольской школы №34. Это учебное заведение давно сотрудничает с музеем. Более того, на эмблеме школы изображена древнегреческая колонна.

В прошлом учебном году в школе, по инициативе музейщиков, был создан историко-археологический класс. И работники Херсонеса сегодня с удовольствием приняли детей на своей территории.

С днем знаний школьников также поздравил депутат Госдумы России Дмитрий Саблин.

В школе в этом году пополнение: пришли работать 2 молодых учителя, один из них мужчина, и ему уже доверили один из начальных классов. В этом году в первые классы здесь набрали 92 ученика.

В целом в Севастополе в этом году за школьные парты впервые сядут 4,5 тысячи первоклассников.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь