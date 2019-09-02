Торжественная линейка учеников школы №34 впервые проходит в Херсонесе

2 сентября 2019     32
Торжественная линейка учеников школы №34 впервые проходит в Херсонесе

Сегодня утром в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» впервые прошла линейка для 750 учеников севастопольской школы №34. Это учебное заведение давно сотрудничает с музеем. Более того, на эмблеме школы изображена древнегреческая колонна.

В прошлом учебном году в школе, по инициативе музейщиков, был создан историко-археологический класс. И работники Херсонеса сегодня с удовольствием приняли детей на своей территории.

С днем знаний школьников также поздравил депутат Госдумы России Дмитрий Саблин.

В школе в этом году пополнение: пришли работать 2 молодых учителя, один из них мужчина, и ему уже доверили один из начальных классов. В этом году в первые классы здесь набрали 92 ученика.

В целом в Севастополе в этом году за школьные парты впервые сядут 4,5 тысячи первоклассников. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Где в Севастополе отключат свет 2 сентября
Где в Севастополе отключат свет 2 сентября

В связи с профилактическим ремонтом воздушной линии 6кВ, с 8 до 17 часов электроэнергия не будет подаваться в Морозовку и …


Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в Балаклаве
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в Балаклаве

Севастопольские пожарные ликвидировали природный пожар в Балаклаве. В районе улицы Междурядной (1-е отделение «Золотой Балки») горели трава и кустарник, существовала …


В Балаклаве выгорело 1500 кв
В Балаклаве выгорело 1500 кв. метров сухостоя и кустарника

Пожар в Балаклаве ликвидировали спасатели МЧС России по городу Севастополю. 1 сентября в районе улицы Междурядная, у 1-го отделения «Золотой …


Торжественная линейка учеников школы №34 впервые проходит в Херсонесе
Торжественная линейка учеников школы №34 впервые проходит в Херсонесе

Сегодня утром в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» впервые прошла линейка для 750 учеников севастопольской школы №34. Это учебное заведение давно сотрудничает …


Свитолина победила Кис и вышла в 1/4 финала US Open
Свитолина победила Кис и вышла в 1/4 финала US Open

09:26 Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина одержала победу над американкой Мэдисон Кис в матче четвёртого круга заключительного в сезоне …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты