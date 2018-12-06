В Севастополе состоялась торжественная отправка призывников к месту прохождения воинской службы

3 декабря 2018     68
В Севастополе состоялась торжественная отправка призывников к месту прохождения воинской службы

28 ноября 2018 года на Мемориальном комплексе памятников обороны города в 1854–1855 гг., 1941–1944 гг. «Малахов курган» впервые прошла военно-патриотическая акция по торжественной отправке севастопольских призывников к месту прохождения воинской службы.

Знаменательно, что призывники отправились служить Родине с Малахова кургана. Здесь героические защитники Севастополя во время двух оборон города показали пример истинной любви к своей Родине, мужества и верности воинскому долгу.

На церемонии присутствовали представители военного комиссариата Севастополя, Правительства Севастополя, родственники призывников, ветераны, сотрудники Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя, а также духовенство, общественность и представители СМИ. Был зачитан пофамильный приказ военного комиссара города Севастополя о присвоении гражданам, подлежащим отправке в войска, воинского звания «рядовой». Участники церемонии поздравили призывников с началом воинской службы и выразили уверенность в том, что они станут достойными продолжателями великих патриотических традиций российского воинства.

Вливаясь в ряды армии России, молодые люди становятся защитниками Отечества, это почетная и ответственная миссия. Отныне от них будет зависеть обороноспособность нашей страны, мир и счастливое будущее всего российского народа.

Осеннее ненастье внесло свои коррективы в церемонию. Но даже сильный дождь не смог испортить торжественность события. Согласно традиции, под звуки марша «Прощание славянки» призывники строевым шагом покинули площадь у Оборонительной башни.

Дорогие ребята! Служите так, чтобы вами гордился Севастополь и наша великая Родина, Россия!

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