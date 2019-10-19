«Точка кипения» СевГУ будет заниматься разработками для судостроения

Севастополе появилась “Точка кипения”. Так называется пространство коллективной работы для студентов Севастопольского госуниверситета. Там они смогут заниматься разработкой авторских проектов, посещать лекции и мастер-классы, получать индивидуальные советы от профессионалов – как улучшить свой проект или стартап.

«Студент сможет бесплатно сюда прийти, пройти тестирование, получить рекомендации по курсам, которые он должен в онлайне реализовать, найти людей себе в команду, если он хочет создать стартап, получить бесплатно место в акселерации – там, где его команду разовьют лучшие специалисты в том деле, в котором он будет работать. Встретиться с представителями венчурных фондов, которые могут дать денег ему на проект», – рассказал Дмитрий Песков – специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития РФ. «ОСК – Общероссийская судостроительная корпорация – планирует развивать дальше судостроение. Задача «Точки кипения» и университета – сделать такие предложения, такие разработки для ОСК, которые позволят ей стать более конкурентной, чем другие компании именно в Севастополе», – считает Михаил Развожаев – врио губернатора г. Севастополя.

Студенты будут заниматься и развитием интеллектуальной энергетики, беспилотных летательных аппаратов, передовых производственных технологий. Для этого в «Точке кипения» создают несколько лабораторий. Одна из них – полигон “Цифровая сеть”. Это уменьшенная модель энергосети со своей трансформаторной подстанцией, распределительным устройством, источниками питания, опорами воздушных линий электропередач.

Полигон имитирует физические процессы и работу оборудования распределительной сети без подачи реальных токов и напряжений. Поэтому студенты могут проводить опыты и эксперименты в безопасности. Такому полигону нет аналогов в России. А вот пространства для коллективной работы студентов, профессоров и представителей бизнеса – “Точка кипения” – открыли сразу в 41 вузе России.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь