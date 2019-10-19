«Точка кипения» СевГУ будет заниматься разработками для судостроения

19 октября 2019     20
«Точка кипения» СевГУ будет заниматься разработками для судостроения

Севастополе появилась “Точка кипения”. Так называется пространство коллективной работы для студентов Севастопольского госуниверситета. Там они смогут заниматься разработкой авторских проектов, посещать лекции и мастер-классы, получать индивидуальные советы от профессионалов – как улучшить свой проект или стартап.

«Студент сможет бесплатно сюда прийти, пройти тестирование, получить рекомендации по курсам, которые он должен в онлайне реализовать, найти людей себе в команду, если он хочет создать стартап, получить бесплатно место в акселерации – там, где его команду разовьют лучшие специалисты в том деле, в котором он будет работать. Встретиться с представителями венчурных фондов, которые могут дать денег ему на проект», – рассказал Дмитрий Песков – специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития РФ.

«ОСК – Общероссийская судостроительная корпорация –  планирует развивать дальше судостроение. Задача «Точки кипения» и университета – сделать такие предложения, такие разработки для ОСК, которые позволят ей стать более конкурентной, чем другие компании именно в Севастополе», – считает Михаил Развожаев – врио губернатора г. Севастополя.

Студенты будут заниматься и развитием интеллектуальной энергетики, беспилотных летательных аппаратов, передовых производственных технологий. Для этого в «Точке кипения» создают несколько лабораторий. Одна из них – полигон “Цифровая сеть”. Это уменьшенная модель энергосети со своей трансформаторной подстанцией, распределительным устройством, источниками питания, опорами воздушных линий электропередач.

Полигон имитирует физические процессы и работу оборудования распределительной сети без подачи реальных токов и напряжений. Поэтому студенты могут проводить опыты и эксперименты в безопасности. Такому полигону нет аналогов в России.  А вот пространства для коллективной работы студентов, профессоров и представителей бизнеса – “Точка кипения” – открыли сразу в 41 вузе России.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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