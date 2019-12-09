Травмы при падении в общественном транспорте в 2019 году получили 32 севастопольца

С начала этого года в Севастополе зарегистрировано 32 случая травмирования пассажиров при падении в салоне общественного транспорта. Чаще всего виновниками таких аварий становятся водители городских маршрутных автобусов и троллейбусов. При резком торможении, в случае несоблюдения водителем дистанции или скоростного режима, пассажиры, которые стоят в салоне, особенно люди преклонного возраста, несовершеннолетние, матери с детьми, падают и получают ранения. Был случай, когда упал и был травмирован маленький ребёнок, который, кстати, ехал сидя.

Госавтоинспекция призывает пассажиров соблюдать правила поведения в общественном транспорте, уступать место пожилым людям и несовершеннолетним, координация движения которых менее устойчива, будущим мамам и женщинам с детьми. Если вы передвигаетесь в салоне общественного транспорта стоя, то всегда имейте две точки опоры, чтобы избежать падения при резкой остановке.

<!-- -->

Источник: Вести.Севастополь