Традиционная военно-спортивная игра «Рубеж» проходит в Севастополе

Школьники соревнуются в оказании первой помощи, преодолении минных полей и других армейских дисциплинах.

Военно-спортивная игра «Рубеж» проходит в детском лагере «Горный» на границе Севастополя и Крымской республики. В ней участвуют 20 городских команд.

«Предстоит собирать и разбирать автомат на скорость, стрелять из пневматической винтовки и сдавать нормы физподготовки», – рассказал педагог Центра военно-патриотического воспитания учащейся молодежи города Иван Демидов.

Строевая песня – один из традиционных конкурсов и единственный групповой, остальные зачёты – индивидуальные.

В пятницу, после военизированной эстафеты, определится команда-победитель, которая представит Севастополь во Всероссийской военно-спортивной игре «Победа».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь