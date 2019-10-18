Традицию массового исполнения гимна Севастополя хотят возродить общественники

Общественная организация «Наш Севастополь» планирует выступить с такой инициативой. Об этом заявила глава организации Ольга Дронова на праздничном концерте в честь 65-летия песни «Легендарный Севастополь».

Впервые песня была исполнена пятитысячным сводным хором17 октября 1954 года, а в 2015 году эту дату закрепили в качестве Дня гимна.

«Моя мечта, чтобы этот день повторился. И не просто повторился, а стал новой севастопольской традицией: массовое исполнение гимна на площади Нахимова. И сегодня мы сделали к этому первый шаг. Я надеюсь, что уже в следующем году жители тысячами голосов исполнят «Легендарный Севастополь», – поделилась Ольга Дронова.

Руководитель городского управления культуры Николай Краснолицкий вручил благодарности председателю и волонтёрам организации общественной организации «Наш Севастополь».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь