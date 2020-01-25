Тральщики Черноморского флота провели учебную постановку мин

«Иван Голубец» и «Ковровец» сдали вторую курсовую задачу.
Экипажи «Ивана Голубца» и «Ковровца» на морском полигоне осуществили проводку кораблей за тралами через условное минное заграждение. Артиллерийские расчёты морских тральщиков поразили цели, имитирующие плавающие мины.
На завершающем этапе моряки провели учебную постановку мин, сообщает пресс-служба Черноморского флота. Следующей задачей боевой подготовки экипажей тральщиков станет противоминное обеспечение плановых учений тактических корабельных групп флота.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь