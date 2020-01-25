Тральщики Черноморского флота провели учебную постановку мин

Экипажи «Ивана Голубца» и «Ковровца» на морском полигоне осуществили проводку кораблей за тралами через условное минное заграждение. Артиллерийские расчёты морских тральщиков поразили цели, имитирующие плавающие мины.

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Тральщики Черноморского флота провели учебную постановку мин «Иван Голубец» и «Ковровец» сдали вторую курсовую задачу. Экипажи «Ивана Голубца» и «Ковровца» на морском полигоне осуществили проводку кораблей за …



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