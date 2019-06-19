Трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным» можно посмотреть на Youtube-канале «Вести – Севастополь»

20 июня в полдень начнется «Прямая линия с Владимиром Путиным». Программу будут транслировать в прямом эфире два канала из холдинга ВГТРК: «Россия 1» и «Россия 24», а также «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ».

На Youtube-канале «Вести Севастополь» тоже можно будет следить за диалогом президента с жителями страны: https://www.youtube.com/channel/UCdC6IJCrK7dWvfoiCPq5Fyw/

Число обращений на «Прямую линию» уже приближается к миллиону. Прием вопросов начался 9 июня и продлится до окончания программы, и у жителей Севастополя еще есть время записать свои обращения к президенту. Больше половины вопросов люди задали по телефону, свыше 200 тысяч обращений поступило по смс. Самые популярные вопросы по-прежнему касаются социальных проблем, образования, медицины и внутренней политики.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь