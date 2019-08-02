Транспортная прокуратура через суд добилась закрытия железнодорожного пути в Балаклаве

Севастопольская транспортная прокуратура проверила в Балаклаве участок ж/д пути необщего пользования, принадлежащий ООО «Крымстройторг». Причиной визита проверяющих стал сход с рельсов в этом месте подвижного состава.

Были обнаружены дефекты железнодорожного полотна, создающие угрозу безопасности движения. Прокуратура обратилась в Балаклавский районный суд с иском, чтобы компания прекратила использовать этот путь, пока не устранит все выявленные нарушения. И в конце июля суд вынес решение, обязывающее ООО «Крымстройторг» привести железную дорогу в порядок. А директору компании назначен штраф по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ (действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте).

Теперь сотрудники прокуратуры будут следить, когда компания отремонтирует принадлежащий ей участок железнодорожного пути.

Источник: Вести.Севастополь