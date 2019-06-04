Транспортной полиции Севастополя будет помогать «Мангуст»

Севастопольские транспортные полицейские осваивают новый катер. Судно-перехватчик им передали коллеги из Новороссийска, на нём теперь будут патрулировать акваторию городских бухт. “Мангуст” – судно названо в честь хищника, убивающего ядовитых змей.

«Это один из самых скоростных катеров, – рассказывает командир судна Илья Ильичёв, который пригнал этот катер из Новороссийска, – два главных двигателя по полторы тысячи лошадиных сил с турбонаддувом, которые выдают максимальную скорость до 100 километров в час».

Сейчас Илья Ильичёв обучает коллег из местного отдела линейной полиции: подобная техника впервые поступила к ним на вооружение. На новом судне полицейские патрулируют акваторию Севастополя. Проверяют документы у рыбаков, следят за безопасностью туристов на экскурсионных катерах. А чтобы пассажиры рейсовых и экскурсионных катеров чувствовали себя в безопасности, полицейские проверяют документы и вещи людей при посадке. Особенно тщательно – на лайнере “Князь Владимир”.

«После швартования судна “Князь Владимир” водолазы Росгвардии обследуют его на наличие возможных предметов, которые там не должны находиться», – объясняет Олег Задорожный, начальник Севастопольского линейного отделения полиции.

Ростислав Колмагоров, Александр Соловьёв, Антон Кузнецов

Источник: Вести Севастополя