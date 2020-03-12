«Тревожные кнопки» в транспорте Севастополя помогли задержать дебоширов

В Севастополе подводят итоги пилотного проекта в сфере транспортной безопасности. В конце прошлого года городские троллейбусы и автобусы оборудовали “тревожными” кнопками. В случае чрезвычайной ситуации водитель может оперативно вызвать экипаж Росгвардии. Насколько удачным получился эксперимент?

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«Тревожная кнопка расположена у меня под рукой, что позволяет очень быстро использовать ее при необходимости», – говорит водитель автомобиля скорой помощи.

Первые в Севастополе мобильные “тревожные кнопки” появились именно в машинах скорой помощи. Медицинский персонал регулярно сталкивается с агрессивными или неадекватными пациентами. Чтобы свести риск в таких конфликтах к минимуму, было принято решение оборудовать автомобили экстренной связью.

«Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии видят, где в данный момент находится автомобиль, – объясняет Василий Мигаль, начальник отдела безопасности “Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф”. – В случае срабатывания немедленно выезжает наряд. В течение максимум 5 минут уже прибывает на место и оказывает помощь нашим бригадам».

Совпадение или нет, но в последнее время в центре экстренной медицинской помощи перестали фиксировать неприятные инциденты на выездах.

В ноябре прошлого года в пилотный проект в сфере транспортной безопасности включились Санкт-Петербург, Волгоград и Севастополь. В нашем городе “тревожными кнопками” оснастили 125 автобусов и троллейбусов.

«Вечером двигался по 14 маршруту, зашли двое нетрезвых граждан. Громко и нецензурно общались друг с другом на задних сидениях. Пассажиры им делали неоднократно замечания, они реагировали агрессивно», – вспоминает Василий Фоменко, водитель троллейбуса.

После того, как от слов пассажиры перешли к драке, водитель остановил машину и нажал на кнопку. Прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии задержали дебоширов.

В качестве эксперимента наша съемочная группа уговорила водителя нажать на кнопку и посмотреть, через какое время прибудет наряд.

Сигнал в режиме реального времени поступает на пульт, после чего диспетчер сразу отправляет группу на место ЧП. В нашем случае машина с бойцами Росгвардии приехала на вызов в течение двух минут. Патрульные экипажи по городу курсируют регулярно. В ходе пилотного проекта даже появилась статистика, среднее время прибытия по Севастополю – от трёх до десяти минут.

«У нас несколько человек были задержаны. 4 лица переданы в территориальное УМВД за совершение административных нарушений, одному лицу была оказана помощь. Были и иные выезды, но они не были связаны с административными правонарушениями или уголовными преступлениями», – сообщил Дмитрий Гуляев, заместитель начальника управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии по г. Севастополю. «Много раз были нападения на водителей, соответственно звонили 102, 112. Полиция приезжала в течение часа и не успевала задерживать преступников. Росгвардия работает здесь лучше и быстрее», – считает Вадим Белоусов, начальник транспортной безопасности ГУП “Севэлектроавтотранс”.

Сейчас “Севэлектроавтотранс” и управление вневедомственной охраны прорабатывают детали нового контракта, он может быть заключён в ближайшее время. Возможно, количество общественного транспорта с “тревожными кнопками” вырастет. Ещё одно предложение – усовершенствовать систему транспортной безопасности – оснащать экстренной связью машины частных перевозчиков и даже такси.

Дмитрий Туркин, Антон Терёшкин

Источник: Вести.Севастополь