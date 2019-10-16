Третий сезон сериала о Екатерине II посвящен самому страшному периоду ее жизни

16 октября 2019     11
Третий сезон сериала о Екатерине II посвящен самому страшному периоду ее жизни

На следующей неделе на канале «Россия» самая ожидаемая премьера сезона– «Екатерина. Самозванцы».  Это продолжение исторической драмы о судьбе великой императрицы. Власть Екатерины  и ее престол под угрозой. В Европе княжна Тараканова объявила себя дочерью и наследницей императрицы Елизаветы Петровны. На юге России разгорается бунт, возглавляемый другим самозванцем – Емельяном Пугачевым. Даже в собственных покоях Екатерина не может чувствовать себя в безопасности – во дворце зреет заговор.

«Это один из самых драматичных и сложных этапов ее жизни. В этом сезоне Екатерина наиболее уязвима, и она будет защищаться любой ценой, – рассказывает о своей героине актриса Марина Александрова. – Екатерину ждут потери и предательства – не только на политическом фронте, но и на любовном».

Два первых сезона сериала «Екатерина» (2014) и «Екатерина. Взлет» (2017) заняли третье место в топ-20 лучших сериалов в рекомендациях авторитетного зарубежного издания Hollywood Reporter. Сериал получил премии «ТЭФИ» и «Золотой орел», его перевели на 20 языков, права на показ купили 104 страны.

Новые серии фильма «Екатерина. Самозванцы» смотрите с 21 октября в 21 час на канале “Россия”.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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