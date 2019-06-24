Треть жителей Симферополя остались без света

Авария на одной из линий электропередач в Железнодорожном районе Симферополя оставила без электричества 98 тысяч человек в районах площади Куйбышева, улиц Лермонтова и Белы Куна, проспекта Победы и железнодорожного вокзала.

По данным «Крымэнерго», из-за сильного ветра и дождя в понедельник, 24 июня, после полудня были отключены воздушные линии электропередачи 110 кВ ТЭЦ Симферопольская — Северная. Сотрудники предприятия в усиленном режиме работают над устранением проблемы. Полностью восстановить электроснабжение планируется к вечеру.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь