Треть опор контактной сети Нахимовского района в аварийном состоянии

Более трети опор контактной электросети сети Нахимовского района имеют повреждения, дефекты или находятся в аварийном состоянии, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя во вторник.
«Из 788 опор контрактной электросети, расположенных в Нахимовском районе города, 233 опоры имеют дефекты и повреждения, требующие ремонта или их замены, что создаёт опасность жизни и здоровью граждан – участников дорожного движения и пассажиров», – говорится в сообщении.
Прокуратура предъявила иск ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова», который занимается обслуживанием контактной сети электротранспорта города, чтоьы предприятие заменило аварийные опоры. Работы профинансирует департамент транспорта Севастополя.
Иск находится на рассмотрении в суде.
Служба информации “Вести- Севастополь”
Источник: Вести.Севастополь