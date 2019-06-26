Треть опор контактной сети Нахимовского района в аварийном состоянии

Иск находится на рассмотрении в суде.

Прокуратура предъявила иск ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова», который занимается обслуживанием контактной сети электротранспорта города, чтоьы предприятие заменило аварийные опоры. Работы профинансирует департамент транспорта Севастополя.

«Из 788 опор контрактной электросети, расположенных в Нахимовском районе города, 233 опоры имеют дефекты и повреждения, требующие ремонта или их замены, что создаёт опасность жизни и здоровью граждан – участников дорожного движения и пассажиров», – говорится в сообщении.

Более трети опор контактной электросети сети Нахимовского района имеют повреждения, дефекты или находятся в аварийном состоянии, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя во вторник.

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