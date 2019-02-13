«Трифон Зарезан» – праздник виноградарей в «Золотой Балке»

13 февраля 2019     54
Праздник виноградарей, посвящённый Святому Трифону в «Золотой Балке»

14 февраля Агрофирма «Золотая Балка» отмечает ежегодный праздник обрезки виноградной лозы «Трифон Зарезан», посвященный святому Трифону, который у славянских народов считается покровителем виноградарей и садоводов. Этот день дает старт началу полевых работ нового сезона. По традиции, 14 февраля подрезают виноградную лозу, чтобы получить осенью хороший урожай. Вино в этот день традиционно льется рекой – согласно народной примете, это поможет вырастить здоровый и качественный виноград.

В весёлом и символичном событии примут участие виноградари, механизаторы и руководители «Золотой Балки».

 

 

 
В программе праздника:

– проведение священнослужителем молебна в честь святого Трифона;
– выборы Короля виноградников на сезон 2018 г., наделенного полномочиями святого Трифона, который своей властью официально объявит начало полевых работ и будет заступником и покровителем виноградников и работников агрофирмы на весь год;
– обряд первой обрезки лозы;
– награждение победителей конкурса обрезчиков лозы среди виноградарей агрофирмы;
– выступление творческих коллективов виноградарей «Золотой Балки».




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