«Трифон Зарезан» – праздник виноградарей в «Золотой Балке»

14 февраля Агрофирма «Золотая Балка» отмечает ежегодный праздник обрезки виноградной лозы «Трифон Зарезан», посвященный святому Трифону, который у славянских народов считается покровителем виноградарей и садоводов. Этот день дает старт началу полевых работ нового сезона. По традиции, 14 февраля подрезают виноградную лозу, чтобы получить осенью хороший урожай. Вино в этот день традиционно льется рекой – согласно народной примете, это поможет вырастить здоровый и качественный виноград.
В весёлом и символичном событии примут участие виноградари, механизаторы и руководители «Золотой Балки».
В программе праздника:
– проведение священнослужителем молебна в честь святого Трифона;
– выборы Короля виноградников на сезон 2018 г., наделенного полномочиями святого Трифона, который своей властью официально объявит начало полевых работ и будет заступником и покровителем виноградников и работников агрофирмы на весь год;
– обряд первой обрезки лозы;
– награждение победителей конкурса обрезчиков лозы среди виноградарей агрофирмы;
– выступление творческих коллективов виноградарей «Золотой Балки».