«Трифон Зарезан» – праздник виноградарей в «Золотой Балке»

14 февраля Агрофирма «Золотая Балка» отмечает ежегодный праздник обрезки виноградной лозы «Трифон Зарезан», посвященный святому Трифону, который у славянских народов считается покровителем виноградарей и садоводов. Этот день дает старт началу полевых работ нового сезона. По традиции, 14 февраля подрезают виноградную лозу, чтобы получить осенью хороший урожай. Вино в этот день традиционно льется рекой – согласно народной примете, это поможет вырастить здоровый и качественный виноград.

В весёлом и символичном событии примут участие виноградари, механизаторы и руководители «Золотой Балки».



В программе праздника:

– проведение священнослужителем молебна в честь святого Трифона;

– выборы Короля виноградников на сезон 2018 г., наделенного полномочиями святого Трифона, который своей властью официально объявит начало полевых работ и будет заступником и покровителем виноградников и работников агрофирмы на весь год;

– обряд первой обрезки лозы;

– награждение победителей конкурса обрезчиков лозы среди виноградарей агрофирмы;

– выступление творческих коллективов виноградарей «Золотой Балки».