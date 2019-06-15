Три автомобиля столкнусь на трассе "Таврида"

Легковой автомобиль «Mazda 3» и два грузовых авто «Mercedes» и «MAN» столкнулись на 94-км трассы “Таврида”, сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым в субботу.
Сообщение о ДТП поступило спасателям накануне днем. К месту происшествия отправилось 2 сотрудников аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» и одна единица техники.
«В результате ДТП незначительные травмы получили водитель, жительница Свердловской области, 1979 года рождения, и трое её несовершеннолетних детей», – сказал Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
По словам Сергея Шахова, на месте аварии был проведен весь неободимый комплекс мероприятий по пожарной безопасности.
Источник: Вести Севастополя