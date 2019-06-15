Три автомобиля столкнусь на трассе "Таврида"

По словам Сергея Шахова, на месте аварии был проведен весь неободимый комплекс мероприятий по пожарной безопасности.

«В результате ДТП незначительные травмы получили водитель, жительница Свердловской области, 1979 года рождения, и трое её несовершеннолетних детей», – сказал Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Сообщение о ДТП поступило спасателям накануне днем. К месту происшествия отправилось 2 сотрудников аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» и одна единица техники.

Легковой автомобиль «Mazda 3» и два грузовых авто «Mercedes» и «MAN» столкнулись на 94-км трассы “Таврида”, сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым в субботу.

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