Три больших десантных корабля провели артиллерийские стрельбы в Чёрном море

21 марта 2020     17
Три больших десантных корабля провели артиллерийские стрельбы в Чёрном море

Экипажи больших десантных кораблей «Новочеркасск», «Саратов» и «Цезарь Куников» выполнили стрельбы по береговым, воздушным и морским целям.

В ходе тренировки, с кораблей высадку десанта поддержали стрельбой по береговым целям, имитирующим пункты противодесантной обороны, а затем отработали отражение воздушного нападения. Кроме того, экипажи уничтожили цели, имитирующие морские мины.

Следующий этап подготовки БДК – отработка погрузки подразделений морской пехоты и техники, а также высадка десанта на необорудованный берег, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: пресс-служба Черноморского флота

Источник: Вести.Севастополь

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