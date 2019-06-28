Три ДТП парализовали движение в центре Севастополя

Многие автомобилисты и пассажиры общественного транспорта сегодня утром опоздали на работу: в центре Севастополя образовались пробки.

Из-за столкновения машин на перекрестке улиц Багрия и Героев Севастополя движение существенно замедлилось. Еще одно ДТП произошло чуть ниже – уже на спуске к вокзалу, но там машина вылетела на тротуар – и это не сказалось на общем трафике.

На площади Ушакова водитель автобуса «потерял» колесо, и это происшествие тоже стало причиной замедления движения в сторону площади Суворова: в пробке встали ул. Большая Морская, Адмирала Октябрьского, 4-ая Бастионная и само кольцо на площади Ушакова.

Источник: Вести.Севастополь