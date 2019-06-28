Три ДТП парализовали движение в центре Севастополя

28 июня 2019     63
Три ДТП парализовали движение в центре Севастополя

Многие автомобилисты и пассажиры общественного транспорта сегодня утром опоздали на работу: в центре Севастополя образовались пробки.

Из-за столкновения машин на перекрестке улиц Багрия и Героев Севастополя движение существенно замедлилось. Еще одно ДТП произошло чуть ниже – уже на спуске к вокзалу, но там машина вылетела на тротуар – и это не сказалось на общем трафике.

На площади Ушакова водитель автобуса «потерял» колесо, и это происшествие тоже стало причиной замедления движения в сторону площади Суворова: в пробке встали ул. Большая Морская, Адмирала Октябрьского, 4-ая Бастионная и само кольцо на площади Ушакова.

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Путь к Шереметьево затопило
Путь к Шереметьево затопило

Подъезд к московскому аэропорту Шереметьево затопило из-за дождей. Об этом сообщается на официальной странице Шереметьево во «Вконтакте». «Сегодня, 28 июня, …


Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило из-за обильных ливней
Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило из-за обильных ливней

Представители московского аэропорта Шереметьево порекомендовали автомобилистам выбирать альтернативные пути проезда к терминалу из-за подтопления дороги. Соответствующее сообщение опубликовали в пятницу, …


В Севастополе спортплощадку установили в охранной зоне высоковольтной линии электропередач
В Севастополе спортплощадку установили в охранной зоне высоковольтной линии электропередач

Прокуратура Нахимовского района Севастополя проверила факт установки управляющей компанией «Север» спортивной площадки в охранной зоне высоковольтной линии электропередач. Об этом …


Многодетным крымчанам предлагают уточнить наличие льготы на землю
Многодетным крымчанам предлагают уточнить наличие льготы на землю

В преддверии массовой печати и рассылки сводных налоговых уведомлений по оплате имущественных обязательств налоговая служба Крыма предлагает крымчанам, имеющим три …


В Артбухте пройдет бесшумная дискотека и выступит театр «ЧуДеСа&ТаборBAND»
В Артбухте пройдет бесшумная дискотека и выступит театр «ЧуДеСа&ТаборBAND»

На территории креативного пространства «Театральная улица» в Артбухте  сегодня, 28 июня, пройдет первый концерт. Выступит творческий коллектив “ЧуДеСа&ТаборBAND”. Это кочующее …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты