Три новых рентгеновских аппарата появятся в больницах Севастополя

В каждое медицинское учреждение поступит по одному палатному рентгеновскому аппарату и маммографу. Новое оборудование позволит расширить диагностические возможности, проводить рентгенографические исследования пациентов, включая новорожденных, как в лечебных учреждениях, так и на выездных акциях, временных медицинских пунктах и учениях. Маммографические аппараты помогут обеспечить раннюю диагностику рака.

В октябре современное оборудование поставят в городские больницы №4, №9 и №5 «Центр охраны здоровья матери и ребёнка».

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