Три человека погибли в ДТП под Ялтой

Сегодня три человека погибли в ДТП на автодороге Ялта-Севастополь, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Водитель мотоцикла Honda, двигаясь со стороны Севастополя в Ялту, сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

От столкновения мотоцикл вынесло на встречную полосу где его сбил автомобиль Skodа.

«В результате ДТП погибли пешеход – неустановленная женщина на вид 30-35 лет, а также водитель и пассажир мотоцикла», – говорится в сообщении.

На месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП выясняются.

Фото и видео: https://vk.com/auto8292

Источник: Вести Севастополя