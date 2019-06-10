Три человека погибли в ДТП под Ялтой

Сегодня три человека погибли в ДТП на автодороге Ялта-Севастополь, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
Водитель мотоцикла Honda, двигаясь со стороны Севастополя в Ялту, сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.
От столкновения мотоцикл вынесло на встречную полосу где его сбил автомобиль Skodа.
«В результате ДТП погибли пешеход – неустановленная женщина на вид 30-35 лет, а также водитель и пассажир мотоцикла», – говорится в сообщении.
На месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП выясняются.
Фото и видео: https://vk.com/auto8292
Источник: Вести Севастополя