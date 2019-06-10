Три человека погибли в ДТП под Ялтой

10 июня 2019     24
Три человека погибли в ДТП под Ялтой

Сегодня три человека погибли в ДТП на автодороге Ялта-Севастополь, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Водитель мотоцикла Honda, двигаясь со стороны Севастополя в Ялту, сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

От столкновения мотоцикл вынесло на встречную полосу где его сбил автомобиль Skodа.

«В результате ДТП погибли пешеход – неустановленная женщина на вид 30-35 лет, а также водитель и пассажир мотоцикла», – говорится в сообщении.

На месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП выясняются.

Фото и видео: https://vk.com/auto8292

Источник: Вести Севастополя

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