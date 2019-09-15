Три человека пострадали в Крыму от нападений волков

В субботу были зафиксированы два случая нападения волков на людей, пострадали три человека. Один случай произошел в районе с. Привольное Симферопольского района, второй – в Перевальном, сообщает МЧС Республики Крым со ссылкой на Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Все трое пострадавших с укусами были доставлены в больницы.

Спасатели просят жителей полуострова и гостей не отправляться в леса и горы в одиночку. Волки чаще всего нападают в лесу на туристов-одиночек, а также на женщин и детей.

«Если вы увидели издалека волка, то лучше всего незаметно удалиться. Нельзя смотреть волку в глаза и поворачиваться к нему спиной. Если вас все же укусил волк, необходимо как можно быстрей обратиться в больницу, чтобы избежать заражения бешенством», – говорят в МЧС.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь