Три школьные ярмарки появятся в Севастополе в августе

25 июля 2019     26
Три школьные ярмарки появятся в Севастополе в августе

Три школьные ярмарки будут работать в Севастополе с 1 августа по 5 сентября. Об этом сегодня заявил временно исполняющий обязанности начальника главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников.

Ярмарки откроются у кинотеатра “Москва”, на Проспекте Октябрьской Революции,57, а также в сквере Марии Байды. На них может будет приобрести все необходимые школьные принадлежности от одежды и обуви до книг и канцелярии.

В правительстве также обсуждают возможность создания ярмарки на Северной стороне города.

Источник: Вести.Севастополь

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