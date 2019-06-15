Трое детей пострадали в ДТП в Севастополе

Три ДТП с участием детей произошли в Севастополе за день, сообщила пресс-служба МВД по городу в субботу.

Автомобиль Митсубиси наехал на 11-летнюю девочка, которая днем пересекала дорогу на самокате в неустановленном месте.

В селе Черноречье пьяный водитель иномарки врезался в каменный забор. Из-за столкновения забор обрушился и нанес травмы 14-летнему парню.

9-летний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте вечером на улице Вакуленчука. На него наехал автомобиль Опель.

Госавтоинспекция призывает водителей быть более бдительными на дороге в летнее время, когда у детей каникулы. А родителей – ежедневно напоминать детям правила дорожного движения и контролировать поведение несовершеннолетних.

Источник: Вести Севастополя