Трое жителей Челябинска заблудились ночью в крымском лесу

Сегодня около полуночи оперативному дежурному МЧС поступило сообщение о том, что в районе села Фурмановка Бахчисарайского района в лесу заблудились трое туристов, приехавших из Челябинска.

В лес мужчины отправились еще днем и заблудились в незнакомой местности. Они пытались выбраться до глубокой ночи, но, когда до полуночи оставалось 7 минут, решили звонить спасателям.

Сотрудники Бахчисарайского отряда «КРЫМ-СПАС» выяснили примерное местонахождение мужчин и начали поисковую операцию. В итоге они обнаружили туристов на левом берегу реки Кача, в полутора километрах от села Фурмановка, и доставили их в этот же населенный пункт. В медицинской помощи мужчины не нуждались, сообщила пресс-служба крымского МЧС.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта jeeping-tour.ru

Источник: Вести.Севастополь