Трое севастопольских школьников получили на ЕГЭ сто баллов

Выпускники удивили экзаменаторов уровнем знаний по истории, химии и математике. Объявление результатов единого государственного экзамена началось несколько дней назад, но уже выяснилось, что трое получили самую высокую оценку – сто баллов. Это воспитанники гимназии №1 имени Пушкина, школы №3 с углубленным изучением английского языка и школы №26 имени Бакуниной.

Сегодня, 14 июня, лучших наградили в региональном центре оценки качества образования. Больше всего удивила педагогов ситуация с химией: в прошлом году результаты по этому предмету были одними из самых низких по стране. А в этом именно севастопольская выпускница получила сто баллов. Правда, учиться дальше многие стобальники собираются в других регионах.

«У меня, честно говоря, практики не было, – рассказывает выпускница школы №26 Елизавета Щербакова. – Я только теоретик, единственное, где мне удалось поработать с реактивами, это на олимпиаде по биологии на региональном этапе. Я хочу подавать документы в несколько вузов: Краснодар, Ростов и хотелось бы в Петербург». «Это большая редкость, у нас за пять лет было всего 28 стобальников, – отметила Дарья Крузе, директор регионального центра оценки качества образования. – По истории и химии в этом году такой результат у нас впервые. История – это предмет, который традиционно хорошо изучают, в Севастополе было много высокобальников, но стобальников не было ни одного».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести Севастополя