Троих сбежавших из дома школьников нашли в лесу

Мальчиков в возрасте 11-13 лет искали в течение суток.

«С заявлением о пропаже 13-летнего сына в полицию обратилась местная жительница», –сообщили в УМВД по Ялте.

Женщина рассказала, что её сын ушёл в школу утром 30 сентября и не вернулся домой. Через некоторое время поступила информация об исчезновении ещё одного мальчика. Пропавшие дети оказались друзьями.

Трое подростков были обнаружены в лесной местности на территории Алупки. По предварительным данным, идея ухода из дома принадлежала одному из приятелей, который, испугавшись наказания за совершённый ранее проступок, собрал друзей в поход.

Дети возвращены домой, а в отношении родителей составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь