Троих севастопольцев осудят за похищение человека и вымогательство

Трое севастопольцев предстанут перед судом за вымогательство денег и похищение человека, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Севастополю в пятницу.

В мае 2018 года трое мужчин в возрасте от 22 до 33 лет похитили знакомого, чтобы выбить из него деньги, которые он якобы должен. Они выманили его из дома и, угрожая пистолетом, заставили сесть в автомобиль.

«Перемещая знакомого на разных автомобилях в течение ночи по городу по различным адресам, злоумышленники угрожали ему расправой, избивали и требовали передать им 300 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Когда похитители поняли, что у мужчины нет таких денег, они заставили его написать расписки, согласно которым он должен по 100 тысяч рублей каждому.

Во время обыска в гараже у одного из подозреваемых был найден фрагмент тротиловой шашки. Он также обвиняется в незаконном приобретении и хранении взрывчатки.

Вину в совершении преступление мужчины признали. Расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд для рассмотрения.

Источник: Вести.Севастополь