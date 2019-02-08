Севастопольские троллейбусы начали оснащаться точками доступа к сети интернет от компании СевСтар

8 февраля 2019     48
Севастопольские троллейбусы начали оснащаться точками доступа к сети интернет от компании СевСтар

Проект городского Wi-Fi набирает обороты. Севастопольский провайдер СевСтар оснастил троллейбусы точками доступа к сети интернет. На данный момент насчитывается уже более 50 точек доступа и их количество будет расти. Сервис работает в двух режимах: бесплатном и с ежемесячной абонентской платой.

SevStar Wi-Fi Free – предоставляет бесплатный доступ к сети, но с ограничением скорости через 30 минут использования. При подключении к сети понадобится пройти авторизацию по номеру телефона, тоже бесплатную.

SevStar Wi-Fi – платная услуга доступа к сети интернет, без ограничений по скорости и времени доступа. Обеспечивает доступ по всей зоне покрытия, первые 48 часов пользования бесплатны, авторизация по номеру телефона. Абонентская плата составляет 50 руб./мес.

Как же узнать, в каком троллейбусе есть заветный Wi-Fi? Присмотритесь, и Вы увидите яркие значки «Здесь Wi-Fi» – подключайтесь и выходите в интернет.




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