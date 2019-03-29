Троллейбусы №2, 8, 13 и 22 прекращают работу на неопределённый срок

29 марта 2019     69
Троллейбусы №2, 8, 13 и 22 прекращают работу на неопределённый срок

Троллейбусные маршруты № 2, 8, 13 и 22 с понедельника, 1 апреля, прекращают работу на неопределённый срок по техническим причинам, сообщили «Вести ФМ – Севастополь» в ГУП «Севэлектроавтотранс имени А.С. Круподерова».

«Троллейбусы с автономным ходом требуют определённого сервисного обслуживания. На данный момент провести его не представляется возможным. Они находятся на гарантии и есть определённые сложности с заводом-изготовителем», – рассказал замдиректора предприятия по пассажирским перевозкам Алексей Кобышев.

Он подчеркнул, что севастопольцы не пострадают от временной отмены маршрутов благодаря единой системе перевозок.

«Те маршруты, где мы уходим вообще, компенсируют частные перевозчики, а там, где есть мы, будут наши автобусы работать в усиленном режиме», – добавил Кобышев.

Троллейбус №2 ходит по маршруту «5-й км Балаклавского шоссе – бухта Стрелецкая», №8 – «5-й км Балаклавского шоссе – бухта Стрелецкая, через Камышовое шоссе», №13 «5-й км Балаклавского шоссе – улица Хрусталева – Центральное городское кольцо», а №22 «Улица Жидилова – Центр города».

 
vesti92.ru




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