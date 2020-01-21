Троллейбус врезался в опору на трассе Симферополь-Ялта

Сегодня около двух часов дня троллейбус, который шел из Алушты в Ялту, врезался в электроопору: водитель не справился с управлением. В результате столкновения опора упала на проезжую часть, сообщает Крыминформ.

Пострадавших нет, но троллейбус получил серьезные повреждения. Также произошел обрыв контактной сети. Троллейбусы на автономном ходу смогли продолжить движение, а все остальные встали. Движение на трассе Симферополь-Ялта немного затруднено. Сейчас на месте работает ремонтная бригада, которая должна восстановить оборванные провода.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото из группы dtpcrimea/ Instagram

Источник: Вести.Севастополь