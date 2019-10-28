Трюки на велосипедах: в Севастополе пройдет турнир по ВМХ-фристайлу

В эту субботу, 2 ноября, в 11 утра в скейт-парке на площади 300-летия Российского флота состоится турнир города Севастополя «ВМХ-Фристайл».
ВМХ-фристайл – это не просто популярный вид велосипедного экстремального вождения. В следующем году он будет представлен на Олимпийских играх в Токио.
В Севастополе работает первая бюджетная ВМХ-секция. Показать свой стиль и мастерство в головокружительных трюках на турнир приедут спортсмены из Симферополя, Красноперекопска, Сак, Евпатории, Ялты, Анапы, Бахчисарая, Краснодара, Московской и Тюменской областей.
Вести ФМ – Севастополь
Фото с сайта sevkor.ru
Источник: Вести.Севастополь
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