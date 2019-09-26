«ТСК-Таврия» выбыла из борьбы за Кубок КФС

Одного пропущенного мяча оказалось достаточно, чтобы симферопольская «ТСК-Таврия» выбыла из числа претендентов на Кубок Крымского футбольного союза.

Накануне в 1/8 финала команда сыграла со скворцовским «Гвардейцем». Соперники долго не могли распечатать ворота друг друга, и лишь на 61-й минуте Андрей Зборовский забил штрафной удар. Симферопольцы отыграться так и не смогли. В итоге 1:0 в пользу «Гвардейца».

Также 25 сентября прошли еще четыре матча. Симферопольский «Триад-Monte» со счетом 1:3 уступил керченскому «Океану». Хет-трик в активе Олега Плиева. Он забил на 8-й (с пенальти), 35-й и 81-й минутах, сообщает пресс-атташе КФС Андрей Черный.

«Рубин Ялта» играл с «Инкомспортом». На 75-й минуте защитник «Инкомспорта» Владимир Пшеничников принес победу своей команде — 1:0.

В Севастополе местный «Черноморец» принимал молодежненскую «Крымтеплицу». На 14-й минуте гости открыли счет благодаря удару Игоря Зубко. За 7 минут до окончания основного времени матча севастополец Никита Безклубюк сравнял счет. Но в дополнительное время – на 101-й минуте – молодежненцы забили еще один гол в ворота севастопольцев: 2:1.

«Евпатория» всухую разгромила команду ЛФК «Уютное» из Сакского района: 6:0.

Таким образом в 1/4 финала Кубка КФС прошли 7 команд из чемпионата Премьер-лиги КФС: «Евпатория», «Крымтеплица», «Инкомспорт», «Океан», «Севастополь», «Фаворит-ВД Кафа» и «Кызылташ», а также 1 клуб из Открытого чемпионата Крыма — «Гвардеец». Жеребьевка четвертьфинальных матчей пройдет завтра.

Источник: Вести.Севастополь