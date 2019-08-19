«ТСК-Таврия» одержала победу над «Инкомспортом»

В первом туре чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза футбольный клуб “ТСК-Таврия” на своем поле в Симферополе обыграл “Инкомспорт” из Ялты. Счет матча 2:1.

Ялтинцам удалось распечатать ворота противника лишь на 43-ой минуте встречи, первый гол забил Тимур Шадрин. Но «Инкомспорт» был лидером недолго: через 5 минут Ильдар Шабаев сравнял счет. А на 65-ой минуте Борис Гогичаишвили забил ялтинцам еще один мяч. Он оказался решающим: как ни пытался «Инкомспорт» атаковать ворота «Таврии», но счет на табло так и остался 2:1.

В субботу ФК “Севастополь” со счетом 3:1 обыграл керченский “Океан”. А “Евпатория” победила дома “Крымтеплицу” – 2:1.

Служба информации «Вести Севастополь»

Фото с сайта wallbox.ru

Источник: Вести.Севастополь