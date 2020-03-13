Туристический потенциал Севастополя представлен на выставке «Интурмаркет»

На международной выставке «Интурмаркет-2020» в Москве, Севастополь представил туристические возможности региона.

Основная стратегия по развитию туризма этом году направлена на популяризацию на общероссийском уровне мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Вице-губернатор Севастополя Мария Литовко, рассказала о реализуемых проектах. Она подчеркнула, что Севастополь может предложить обширный спектр туристических услуг: от детского до исторического и делового туризма.

За первые два дня работы туристической выставки севастопольский стенд посетило уже более тысячи человек, сообщает пресс-служба правительства Севастополя. Вместе с Центром развития туризма, на севастопольском стенде также представлены ведущие компании, в том числе винодельческие, а также проект «Карта гостя Севастополя и Крыма».

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-служба правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь