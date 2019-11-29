Туристический проект с участием Севастополя получил премию National Geographic

«Золотое кольцо Боспорского царства» получило международную премию от журнала National Geographic.

Торжественное награждение Traveler’s Award-2019 состоялось 28 ноября в Москве. Проект получил премию «За вклад в развитие культурно-познавательного туризма в России и на международном уровне».

Севастополь присоединился к «Золотому кольцу Боспорского царства» в сентябре 2018 года. Главным объектом маршрута в городе стал музей-заповедник «Херсонес Таврический», включая крепости Чембало и Каламита. А также Свято-Георгиевский мужской монастырь на Фиоленте и Свято-Климентовский мужской монастырь в Инкермане.

В международный проект вошли четыре региона России: Севастополь, Крым, Краснодарский край и Ростовская область.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь